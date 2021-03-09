Araç ve yaya yollarında yenileme çalışmaları devam ediyor
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Araç ve yaya yollarında yenileme çalışmaları devam ediyor

09.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:45
Araç ve yaya yollarında yenileme çalışmaları devam ediyor

Araç ve yaya ulaşımındaki olumsuz etkileyen yollarda asfalt çalışmaları yapan Kartal Belediyesi, çalışmalar kapsamında ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Halit Paşa Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

 Araç ve yaya ulaşımındaki olumsuz etkileyen yollarda asfalt çalışmaları yapan Kartal Belediyesi, çalışmalar kapsamında ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Halit Paşa Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarıyla, ilçe genelinde araç ve yaya kullanımının konforu artırılarak, vatandaşların ulaşımını rahatlatmak hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında, Komşu İletişim Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda, ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Atalar Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"YENİLENEN YOLLAR KAZA RİSKİNİ AZALTIYOR"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, asfalt yenileme çalışmalarıyla Kartal'ın daha modern bir yapıya kavuştuğunu kaydederek; "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz salgın dönemini fırsat bilerek, ilçe genelindeki çalışmalarına yoğun bir çalışma programı ile devam ediyor. Özellikle son bir senede, komşularımızın ulaşım konforunu artırabilmek için ilçe genelinde gece gündüz demeden asfalt çalışmalarımıza devam ettik. Çalışmalar sayesinde, komşularımızın yenilenen yollarda kaza riskini azaltıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Araç ve yaya yollarında yenileme çalışmaları devam ediyor
Araç ve yaya yollarında yenileme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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