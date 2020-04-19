Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, Güncel

Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde

Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü sahilin denetimini atlı polisler sağlıyor.

19.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:14
Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde

Antalya'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü sahilin denetimini atlı polisler sağlıyor. Sunny, Clermont ve Babylone isimli üç atın üzerindeki görevli ekipler sahilde kuş uçurtmuyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denetim yapıyor. Günde 4 saat boyunca 6 kilometrelik sahil bandı boyunca devriye gezen ekipler, sahile inip denize girmek, yürüyüş ve spor yapmak ya da bisiklet sürmek isteyen vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak birbirleriyle uyum içerisinde olan Sunny, Clermont ve Babylone isimli üç at, sahilde adeta kuş uçurtmuyor. Görev dışında kalan zamanlarda da sıkı eğitimden geçirilen atların sık sık muayeneleri yapılıyor.

"Sağlık için evde kal Türkiye'm"

Atlı Polis Grup Amir Vekili Baş Polis Nevzat Budak, alınan tedbirler kapsamında üç at ve personellerle birlikte sahil bandında devriye gerçekleştirdiklerini söyledi. "Sağlık için evde kal Türkiye'm" diyerek vatandaşlara mesaj veren Budak, "Sunny, Clermont ve Babylone isimli atlarımızla burada devriyelerimiz devam ediyor. Sahil şeridine vatandaşlarımızın girmesine, spor yapmasına, bisiklet sürmesine müsaade etmiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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