Araç Taşımacılığının Böylesi

Adıyaman'da, forklift ile taşınarak götürülen bir kamyoneti gören vatandaşlar adeta gözlerine inanamadı.

Yunus Emre Mahallesi Marangozular Sitesi yakınlarındaki hurdaya ayrılmış bir kamyonet forklift üzerine konularak taşındı. Sokak arasından forklift ile götürülen kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonlarıyla da olayı görüntüledi. Forklift ile havaya kaldırılarak taşınan kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA