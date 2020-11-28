Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

28.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:16
Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, virajı alamayarak takla attı.

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, virajı alamayarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A. Ç. (27) idaresindeki 03 HH 141 plakalı cip, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Takla atarak yan dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü yara almadan kurtulurken takla atan araçtan sızan yakıt yola aktı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken araç, çekici yardımıyla takla attığı yerden kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

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Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
Araç takla attı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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