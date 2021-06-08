Araç takla attı: 1 yaralı
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Araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | 3. Sayfa

Araç takla attı: 1 yaralı Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak ters döndü.

Araç takla attı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Hüseyin Yıldırım 67 AL 727 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı fark eden sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Hüseyin Yıldırıma ilk müdahaleyi yaptı. Kazada şans eseri hafif yaralanan araç sürücüsü ekipler tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç takla attı: 1 yaralı
Araç takla attı: 1 yaralı
Araç takla attı: 1 yaralı
Araç takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

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