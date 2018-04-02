Araç Takip Sistemi Uygulanmaya Başladı, Kontak Kapatan Hafriyatçılar Döküm Sahasında Açıklama Yaptı...

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Araç Takip Sistemi (ATS), bugün uygulanmaya başlandı. Sistemin yüksek cezalar ve güzergah sınırlaması getirdiğini söyleyen hafriyat kamyoncuları, kontak kapattı. Şile'de bulunan Sahilköy Döküm Sahası'nda buluşan kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Boş döküm sahası havadan da görüntülendi.

İstanbul Nakliyeciler ve Hafriyatçılar Derneği (İSNAKHAFDER), İBB'nin yeni uygulamaya koyduğu ATS'nin güzergah dışına çıkıldığında kesilen cezalara tepki göstermek için kontak kapattı. Şile'deki Sahilköy Döküm Sahası'na buluşan kamyoncular, burada bir açıklama yaptı. CHP İStanbul Milletvekili Gürsel Tekin de açıklamaya destek verdi. Hafriyatçılar, DHA'ya yaptığı açıklamada, yüksek cezalardan şikayetçi olduklarını söylediler.