Araç'taki köyde karantina süresi 10 güne çıkarıldı
17.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:39
Kastamonu'nun Araç ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçeye bağlı Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine 7 gün önce karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Araç'ın Çubukludere köyünde korona virüs vakalarının devam etmesi üzerine Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 gün daha uzatılarak 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı