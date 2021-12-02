Araç sürücüsü önce hafriyat kamyonuna sonra polis okulunun duvarına çarptı

Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen bir hafriyat kamyonuna çarptı. Daha sonra ise koruma bariyerlerini aşarak polis okulunun duvarına girdi. Feci kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İmrahor Mahallesi'nden, Arnavutköy Merkez Mahallesi istikametine ilerleyen Hakan Hidayet Biçer yönetimindeki 34 GJ 8736 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil daha sonra ise karşı şeride fırladı ve polis okulu koruma bariyerlerini aşarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Yasin J. ile otomobil sürücüsü Hakan Hidayet Biçer yaralanarak ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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