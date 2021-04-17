Araç sürücülerine tuzak gibi yol

Eskişehir kent merkezindeki bazı yollarda meydana gelen derin çukurlar, araç sürücülerinin korkulu rüyası olurken lastikler açısından da tehlike oluşturuyor.

Eskişehir kent merkezindeki bazı yollarda meydana gelen derin çukurlar, araç sürücülerinin korkulu rüyası olurken lastikler açısından da tehlike oluşturuyor.

Yenibağlar Mahallesine bağlı Türkaslan Sokak üzerinden geçen araç yolundaki bozulmalar, çevrede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor. Farklı derinliklere sahip olan ve yol boyunca belli aralıklarla devam eden çukurlar, yolu kullanmak zorunda kalan araç sürücülerini tedirgin ediyor. Yolun bir yanının asfalt diğer yanının ise toprak olması, bozulmaların başlıca sebebi olarak gösteriliyor. Arabalarına zarar gelmemesi için yolu yavaş ve temkinli kullanan sürücüler, bakım yapılması konusunda yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı