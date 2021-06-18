Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı
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Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı

Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de trafik ekiplerince simülatör aracı ve yaşam tüneli uygulama çadırı kullanılarak 78 araç sürücüsüne bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de trafik ekiplerince simülatör aracı ve yaşam tüneli uygulama çadırı kullanılarak 78 araç sürücüsüne bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Şubesi ekiplerince yaz tatili öncesi güvenli bir trafik ortamı oluşturmak, trafik kazalarının önlenmesi amaçlarıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bursa yolu ve Sivrihisar uygulama noktalarında emniyet kemeri simülatör aracı ve yaşam tüneli uygulama çadırı kullanılarak 78 araç sürücüsü bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR

Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı
Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı
Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı
Araç sürücülerine simülatörlü bilgilendirme yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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