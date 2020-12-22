Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı
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Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı

22.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:13
Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren oto tamir ustaları, kışa girmeden araçlarının bakımlarını yaptırmaları gerektiği hususunda araç sahiplerini uyardı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren oto tamir ustaları, kışa girmeden araçlarının bakımlarını yaptırmaları gerektiği hususunda araç sahiplerini uyardı.

Araç tamir ustaları, soğuk havalarda en çok dikkat edilmesi gereken konunun antifriz olduğunu dile getirerek, antifriz'in ölçülmesi gerektiğini anlattı. Periyodik bakımların da yapılması konusunda hatırlatmada bulunan araç tamir ustaları, kışı rahat geçirmek için araçlarda mutlaka kış bakımlarının yapılması gerektiğini vurguladı. Araç tamir ustalarından Sami Işık, "Öncelikle antifriz derecesinin ölçülmesi gerekiyor. Daha sonra ise motorun periyodik bakımları yapılmalı. Yağ değişimi, yağ, hava, mazot ve yakıt filtreleri değiştirilmeli. Özellikle mazot filtresinde kışın soğuk havalarda biriken sular donar ve aracı olumsuz derecede etkiler. Bu nedenle mutlaka araçların içerisinde antifriz olmalıdır. Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, yolun durumuna göre önlem almamak ve araçlarımızı kışa hazırlanmamak başta gelmektedir. Bunun için kış lastiği takılmalı, çekici halat, zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir" diye konuştu.

Araç tamir ustalarından Mehmet Yakıcı ise, LPG'li araç kullanan sürücülerinde kışa girmeden önce mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bakımı yapılmayan LPG'li araçların kışın daha fazla yakıt tüketebileceğini eskiyen gaz hortumlarının soğuk havadan kaynaklı gaz sızıntısı yapabileceğini vurgulayan araç tamir ustası Mehmet Yakıcı, basit görülen arızaların ve ya eksiklerin araçlarda büyük hasarlara ve ya kazalara yol açabileceğini söyleyerek araç sahiplerinden araçlarını kışa hazırlamalarını istedi. - ADIYAMAN

Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı
Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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