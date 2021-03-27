Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas'ta kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine Ulaş-Kangal karayolu, D260/14 kesimi 01-16 km arası, Kayseri-Malatya karayolu, D300/20 kesimi 00-23 km arası, Yıldızeli-Yozgat karayolu, D200/19 kesimi 00-51 km arası, Yıldızeli-Tokat karayolu, D850/04 kesimi 00-12 km arası, belirtilen karayolu kesimlerinde hava hafif kar yağışlı zemin karlı ve yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, patinaj zincirlerini ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki araca takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:56:21. #1.15#
title