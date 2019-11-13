13.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:57

Araç sürücülerine 8 başlıkta kış bakımı uyarısı

ANKARA - Sonbaharın bitimine yaklaşırken gelen kış ayları öncesinde araç sahiplerine 8 maddelik uzman uyarısı; "Akü, kış lastikleri ve basınçları, triger kayışı kontrolü, v kayışı kontrolü, silecekler değişmeli, kalorifer petekleri ve ısıtma suyuna bakılmalı, hava filtresi, polen, filtresi, yağ filtresini değişmeli."

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımları önem arz ediyor. Araçların performans kaybına uğramaması için rutin bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Öte yandan da araçların kış bakımlarını yaptırmak soğuk iklim şartları içerisinde güvenli ulaşımı kolaylaştırıyor yaşanabilecek küçük ve büyük arızaların önüne geçiyor. Türkiye Alternatif İş Adamları Derneği Genel Başkanı ve merhum Türkiye Ralli Şampiyonu Kemal Uludağ'ın ağabeyi Celalettin Uludağ araçların kışlık bakımlarına ilişkin sürücülere uyarılarda bulundu.

8 ana başlık

Araçlarına kış bakımı yaptıracak sürücülere dikkat edilmesi gereken konuları anlatan Uludağ, " Kışlık bakım deyince aynı evlerimizi kışa hazırlar gibi araçlarımızı da kışa hazırlayacağız. Akü, kış lastikleri ve basınçları, triger kayışı kontrolü, v kayışı kontrolü, silecekler, kalorifer petekleri ve ısıtma suyu, hava filtresi, polen, filtresi, yağ filtresini değişmeli. Akabinde genel kontrollerin olması gerekiyor. Olmazsa olmazlardan birisi antifriz ve derecesi, aracın aküsünün iyi olmalı, sabahları ilk çalıştırmada sorun çıkmaması için dolayısıyla motor yağı akışkanlığını kaybettiğinden yağımızın iyi olması değilse de değişmesi gerekiyor" dedi.

Antifrizleri birbirine karıştırmayın

Mavi ve kırmızı antifrizlerin karıştırılarak kullanılmaması uyarısında bulunan Uludağ, "Kırmızı antifriz sadece ekleme yapılabilir, araç mavi antifriz kullanıyorsa ise sürücüler mavi antifriz kullanacaklar" diye konuştu.

LPG'li araçlara dikkat

Dizel, benzin ve LPG'li araçların bakımlarına yönelikte bilgilendirmeler yapan Uludağ, "Eğer aracımız Dizel ise enjektörler kontrol edilmeli. Benzinli araçlarda ateşleme sistemlerine bakılmalı, bujiler, buji kabloları değiştirmek gerekebilir. LPG'li araçlarda da ayrıca LPG'lerin filtreleri değişecek, bujiler yenilenecek ve ısıtma suyuyla ilgili dolaşımın temiz olması için kalorifer peteği kontrol edilecek tıkanıyorsa da yenisi taktıracaklar. LPG'nin kaçak kontrolleri kesinlikle yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yağ bakım aralığı

Kış bakımları içerisinde yağ bakımlarının da önemini vurgulayan Uludağ, "Yağ bakımlarına ilişkin yağın özelliğini kaybetmemesi için önceden değişimin yapılması gerekiyor. Şimdi Euro 4 ve Euro 5 araçlar var. Bunlarda yağ bakım aralığı her 15 binde oluyor değişmesi gerekiyor. Kış bakımları içerisinde hava polen fitrelerimizi değiştireceğiz. Bunun yanı sıra araçlarımızda takoz, zincir, çekme halatı ve ecza dolabımızın kesinlikle olması gerekiyor. Her ne kadar kar lastiğimiz olsa da zincir gerecek yollar da olacaktır" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA