Araç sürücüleri sosyal medya üzerinden uyarıldı
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Araç sürücüleri sosyal medya üzerinden uyarıldı

24.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:25
Araç sürücüleri sosyal medya üzerinden uyarıldı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı sosyal medya üzerinden uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı sosyal medya üzerinden uyardı.

Sivas'ın bazı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle kara yolları beyaza büründü. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

İl emniyet müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine; Yıldızeli-Yozgat karayolu, D200/19 kesimi 00-51 km arası, Yıldızeli-Tokat karayolu, D850/04 kesimi 00-12 km arası, Suşehri-Koyulhisar karayolu, D100/23 kesimi 01-62 km arası Kayseri-Malatya karayolu, D300/20 kesimi 00-12 km arası, belirtilen karayolu kesimlerinde hava kar yağışlı zemin karlı ve yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ani hareketlerden kaçınmaları, patinaj zincirlerini ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki araca takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Araç sürücüleri sosyal medya üzerinden uyarıldı
Araç sürücüleri sosyal medya üzerinden uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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