Araç su kanalına uçtu: 2 yaralı



BOLU - Bolu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Öz yönetimindeki 14 DE 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Takla attıktan sonra ters dönen araçta bulunan Kadir Öz ve Sefa Sadık olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.