Araç Satın Almada 'Taksit' Yöntemi

Sıfır veya ikinci araç satın almada taksit imkanı gündeme geldi. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, 2018 yılında bine yakın kişiyi hayalindeki arabayla buluşturmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de araç satın almak isteyen vatandaşlara taksit imkanı sunuldu. Birevim'in alt markası olan 'Birarabam' ile bugüne kadar 300'e yakın araba teslimatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, 2018 yılında bine yakın kişiyi daha hayalindeki arabayla buluşturmak istediklerin söyledi.

"Vatandaşlar arabaları gerçek fiyatlarıyla alıyor"

Birarabam'ın Birevim'in alt markası olarak faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Çiftçi, Birevim için bugüne kadar yapmış oldukları tüm yatırımların Birarabam için de geçerli olduğunu aktardı. Birarabam yöntemlerinin kendine özgü olduğunu aktaran Çiftçi, faiz ya da vade farksız araba sahibi olmak için tüketicilerin kendilerine başvurduğunu ve böylelikle de arabalarını gerçek değerinde almış olduklarını aktardı.

Birarabam yöntemlerinin özelliği neticesinde tüketicilerin toplam borçlarını erken bitirme imkanı yakaladıklarını ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu imkanlardan yararlanabileceklerini aktaran Çiftçi sözlerine şöyle devam etti: "66 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle küçük taksitlerle de araba sahibi olabiliyorsunuz. Hiç peşinat vermeden de araba sahibi olunabiliyor. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır km. isteyen müşterilerimiz de ikinci el araba alabiliyor."

"Bugüne kadar 300'e yakın araba teslimatı gerçekleştirdik"

Birarabam olarak sektörde ilklerin altına da imza attıkların söyleyen Çiftçi, "Toplam borcun vadesinden önce bitmesi ilk defa bizim sunduğumuz bir hizmet. Böylelikle müşteriler hem uygun taksit ödüyor hem de borcunu erken bitiriyor. Öte yandan takipçilerimiz için dönem dönem bazı kampanyalar düzenliyoruz. Mesela kamu çalışanlarına, engelli vatandaşlarımıza, şehit yakınları ve gazilerimize yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Web sitemizin kampanyalar bölümünde bunları yayınlıyoruz. Her geçen gün teslim sayımız artmakla birlikte kurulduğumuz günden bu yana 300'e yakın araba teslimatı gerçekleştirdik. Bu sayı önümüzdeki yıllarda katlanarak ilerleyecektir. ve insanlar ev alırken daha yüksek tutarlara giriyor. Araba için böyle bir durum söz konusu değil. Daha kısa vadeler ve daha düşük tutarlar olduğundan haliyle teslim tarihleri daha kısa oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL