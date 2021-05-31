Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yokuş aşağı süratle inen araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Gaziantep'te yokuş aşağı süratle inen araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolu üzerinde yer alan Tutluk yokuşunda meydana geldi. Akkent Mahallesi yönünden yokuş aşağı inen 34 JC 315 plakalı aracın sürücüsü Ümit Kütük (35), yokuşun bitimine kısa bir mesafe kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Kütük'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Aracın şoför koltuğunda sıkışan Kütük'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri vatandaşlarında yardımıyla Kütük'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olan Kütük, ambulans ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi. - GAZİANTEP

Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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