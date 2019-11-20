20.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:22

Araç sahiplerine 'Kışlık bakım' uyarısı

Kış aylarında araçlar için hayati önem taşıyan 'kışlık bakım' yapılmadığı takdirde 20 bin liralık hasarla sonuçlanabiliyor

Yakıt tüketiminin de düşmesini sağlayan kışlık ve periyodik bakım, motor ömrünü de uzatıyor

ORDU - Kış aylarının gelmesi ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar yapılmadığı zaman, ciddi hasarların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı, trafikteki yerini korurken, araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yaz aylarında kullanıldığı gibi kışın da çok sık kullanılan araçlara, havaların soğuması ile birlikte uygulanacak bazı işlemler, hem motorun ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.

Antifriz kış aylarında araçlar için hayati önem taşıyor

Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, kışlık bakımlar da adeta hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre, termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde aracın modeline göre kimi zaman yaklaşık 20 bin TL'ye kadar masrafa yol açabiliyor. Aracın marka ve modeline göre fiyatları değişen kışlık bakımlar ise, hem motorun ömrünü hem de ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.

Motor bakımları yakıt tasarrufu da sağlıyor

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde araçların motorunda ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, motor ömrünün de kısalacağını ifade etti. Bakımların araçlara göre farklı kilometrelerde yapıldığını ancak, kilometre bir yıl içerisinde tamamlanmadığı takdirde bakımın yenilenmesini gerektiğini ifade eden Akyürek, "Araçlar kışa hazırlanırken motor yağı, hava ve yakıt filtreleri, klima filtresi ve antifriz çok önemli. Bakımlar yapılmadığı takdirde büyük maliyetlere yol açabiliyor. Eğer araçta antifriz olmazsa araç geç çalışır ve motor sıvısı donabilir. Antifriz hem motor içerisinde paslanmayı engeller, hem de motorun soğutma sisteminin donmasını ve kış aylarında radyatörün donarak patlama ihtimalini ortadan kaldırır" dedi.

"Bakımsız araçlarda masraf 20 bin lirayı bulabilir"

Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde mazot ile çalışan araçlarda oluşabilecek hasarın 20 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade ederek, "Kilometre dolmadan bir yıl dolduğu takdirde yağ değişimi olması gerekiyor. Yağın içerisindeki çapaklar motora sarıyor ve aşınmalara yol açabiliyor. Bu da dizel araçlarda yaklaşık 20 bin liralık bir hasara yol açabiliyor" dedi. Akyürek ayrıca bakım yaptırmaları konusunda sürücüleri de uyardı.

Araç sahipleri ise, motorun daha sağlıklı ve uzun olması için bakımları ihmal etmediklerini söylediler. Araçların özellikle kış aylarında bakımına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten sürücüler, aksi takdirde daha fazla yakıt tüketimi ve ilerleyen süreçte ciddi masraflar ile karşılaşabileceklerini aktardılar.

Kaynak: İHA