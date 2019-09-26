Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı

26.09.2019 13:50

Havaların soğumaya başlamadığı son günlerde sürücülere lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamında alınması gereken önlemlere ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Malatya'daki özel bir oto servisinin müdürü Volkan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç bakımının yılın her döneminde büyük önem taşıdığını söyledi.

Araçlara kış bakımının biraz daha fazla önemli olduğunu anlatan Yıldırım, araçların mevcut hava ve yol şartlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, kış bakımında birinci önceliğin lastikler olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Lastiklerin kış şartlarına uygun olması gerekiyor. Yol tutuşu ve frenleme mesafesinin doğru aralıklarda olması için lastiklerimizin kışa hazır olması ve basınçlarının standartlara uygun hale getirilmesi birinci önceliktir. Lastikten sonraki diğer önemli nokta ise motorun antifrizidir. Motorun antifrizi, motora kaynamayı ve donmayı engeller. Dolayısıyla kış şartlarında motorumuzdaki suyun donması bize yüksek maliyetler çıkartan arızalara sebep olacağından motorun antifrizinin kış şartlarına hazır hale getirilmesi lazım."

Antifrizli cam suyunun sürüş güvenliğini doğrudan etkilediğini dile getiren Yıldırım, "Camlar donmaması için antifrizli cam suyu kullanmak ve araçta cam kazıyıcı bulunması çok önemli." diye konuştu.

YIldırım, akünün de bir diğer önemli konu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Akünün zayıf olması yazın aracı çalıştırır ancak kışın zayıf akü aracı çalıştırmayabilir. Kullanıcıların yeterli ölçüde voltajı güçlü olayan aküyü tespit etmesi mümkün değil bu nedenle kış bakımında bunun ölçümünü de yaptırmaları önem arz ediyor. Ayrıca aracın tüm aydınlatma sisteminin de kontrol edilmesi gerekir, hatta yedek ampul bulundurulmasının önemli bir konudur. Araca bakım yaptırmamak sürüş güvenliğini etkilerken basit arızalardan yüksek maliyetli arızalar doğurabilir. Bu nedenle bakım çok önemli. Yaz ve kış bakımı çok önemli. Sürücülerin hem can güvenliğin koruma altına almak hem de doğabilecek yüksek masraflarda kaçınmak adına çok önemli. Aracınızın bakımlarını yaptırmayı unutmayın."

Kaynak: AA