Araç sahiplerinden doluya karşı balonlu naylonla önlem

TOKAT'ın Turhal ilçesinde araç sahipleri, kuvvetli yağış uyarısının ardından dolu ihtimaline karşı otomobillerinin üzerini balonlu naylonla kapladı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde araç sahipleri, kuvvetli yağış uyarısının ardından dolu ihtimaline karşı otomobillerinin üzerini balonlu naylonla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat ve Amasya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği tahmininde bulundu. Yapılan açıklamaların ardından Turhal ilçesinde bazı araç sahipleri, dolu ihtimalini de düşünerek, hasar görmemesi için otomobillerinin üzerini balonlu naylonla kapladı. Turhal Belediyesi'nce de merkezi anons sisteminden meteoroloji tahmin duyurusu paylaşılarak, tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz