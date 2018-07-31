Araç Sahipleri Dolu Önlemini Kapalı Pazar Yerine Sığınarak Aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Afyonkarahisar'da bazı vatandaşlar araçlarını Afyonkarahisar Belediyesinin mahallelere yaptığı kapalı pazar yerlerine park etti.

Ege Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, Afyonkarahisar'da araç sahipleri kendilerince önlem aldı. Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara araçlarını park ederken, bazı araç sahipleri ise kapalı pazar yerlerini tercih etti. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR