Araç refüje çarparak takla attı 2 kişi yaralandı

Araç refüje çarparak takla attı 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

20.10.2019 10:37
Araç refüje çarparak takla attı 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi D-200 karayolu Sazlıdere mevkiinde meydana geldi. Kazada Mustafa E. (34) yönetimindeki 66 AE 883 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek takla attı. Kazada şoför ile araç içerisinde bulunan Adem Ö.(43) yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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