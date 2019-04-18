Araç Paylaşım Uygulamasından 100'lerce Lüks Otomobil Çalındı

ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce lüks otomobilin bir araç paylaşım uygulamasından çalındığı ve birçoğunun suç işlemekle kullanıldığı bildirildi.

CBS Chicago'nun haberine göre eski adı Car2Go olan Share Now adlı uygulama hackerların saldırısına uğradı. Uygulamaya kayıtlı olup tamamı Chicago'da çalınan araçların 100'den fazlası ise hala kayıp.

Share Now'dan yapılan açıklamada ise uygulamanın hacklenmediği, şirketin başka şehirlerdeki araç filolarının bu olaydan etkilenmediği fakat Chicago'da bir dolandırıcılık hadisesinin söz konusu olduğu belirtildi. Şirket uygulamanın Chicago operasyonlarını şimdilik durdurdu.

Hiçbir üyesinin kişisel ve mahrem bilgilerinin başkalarının eline geçmediğini bildiren Share Now, dolandırıcılık olayı hakkında güvenlik güçleri ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını açıkladı.

Kullanıcılarına lüks araç kiralama imkanı tanıyan Share Now, uygulamaya kayıtlı birçok aracın bulunup geri getirildiğini belirtti ancak halen kaç aracın kayıp olduğu konusunda net bir bilgi vermedi.

CBS Chicago'ya göre olaya dair en az 12 kişi gözaltına alındı.

2018 yaz döneminde Chicago'da faaliyete geçen Share Now uygulamasının şehirde 10 binden fazla kullanıcısı bulunuyor. Uygulamaya tüm dünyada kayıtlı araç sayısı ise Ocak ayında 14 bin düzeyindeydi. - Öz

Kaynak: DHA