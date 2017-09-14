Araç Paspasının Altında Esrar Ele Geçirildi

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında yapılan kontrollerde bir aracın paspasının altına saklanmış esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıyazı uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü F.A.'nın üzerinde ve araç içerisinde yapılan arama sonrasında araç paspasının altına saklandığı görülen esrar ele geçirildi. F.A. isimli şahsa "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenilirken şahıs Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - NEVŞEHİR