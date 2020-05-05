Araç parçaları çalan 3 kişi yakalandı
05.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:18
Bitlis'in Tatvan ilçesinde araç parçaları çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde araç parçaları çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Nisan'da Tatvan sanayisindeki 2 iş yerinde hırsızlık olayı gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu iş yerlerinden oto koltuğu, 2 jant, lastik ve aracın göğüs parçalarını çalan şüpheli E.S, U.İ ve F.S'nin yakalandığı bildirildi.
Kaynak: AA