Araç Muayenesi için Randevu Alırken Dolandırılmayın, TÜVTÜRK Uyardı!

TÜVTÜRK'TEN KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR!

Araç Muayenesi için Randevu Alırken Dolandırılmayın!

Binlerce kişi evet benzerini daha önce VFS global gibi vize işlemlerinde gördüğümüz dolandırma işlemi ve yanıltıcı siteler aracılığıyla muayene parasını sizden isteyen sitelere dikkat. TÜVTÜRK bu konuda uyarıyor.

Son günlerde farklı kişi ve kurumların; kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğini tespit etmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olarak, araç muayene hizmeti randevularını www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak vermekteyiz.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ve çağrı merkezleriyle ilgili uyarmak; randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz.

Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya ARAÇ MUAYENESİ, ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir.

Saygılarımızla

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları

Kaynak: Teknotalk.com