Araç muayene süreleri uzatıldı mı? Araç muayeneleri ne zaman kadar yapılacak? Araç muayene süresi bitti mi?
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Araç muayene süreleri uzatıldı mı? Araç muayeneleri ne zaman kadar yapılacak? Araç muayene süresi bitti mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri hakkında açıklama yaptı. Peki, araç muayeneleri ne zaman kadar yapılacak? Araç muayene süresi bitti mi? Araç muayene süreleri uzatıldı mı?

Araç muayene süreleri uzatıldı mı? Araç muayeneleri ne zaman kadar yapılacak? Araç muayene süresi bitti mi?
12.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin değiştirildiğini bildirdi. Peki, araç muayene süreleri uzatıldı mı? Araç muayeneleri ne zaman kadar yapılacak? Araç muayene süresi bitti mi?

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMAN KADAR YAPILACAK?

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak. Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.

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