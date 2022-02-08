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Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Levent Mahallesinde araç motoruna sığınıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Levent Mahallesinde araç motoruna sığınıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Levent Mahallesinde sabah saatlerinde aracına binmek isteyen vatandaş aracın motor kısmından Kedi sesi duydu. Uzun uğraşlar sonucu Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye Bandırma Grup Amirliğine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz Kediyi bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına saldı. - BALIKESİR

Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Tragger, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Haber

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