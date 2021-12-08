Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTIBursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o...
BURSA (DHA) - KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o anlara ilişkin çektikleri fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.