Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2) - Haberler
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Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTIBursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o...

BURSA (DHA) - KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp metro istasyonunun alt geçidine uçan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Davut Can Duman (21) ile 2'si yaralı, 3 arkadaşının kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o anlara ilişkin çektikleri fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.


Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu; yeni yaşını kutlayan Davut öldü, 2 yaralı (2)

21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi

21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

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