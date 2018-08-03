Araç Menfez Kanalına Düştü: 4 Yaralı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın yol kenarındaki menfez kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan İzmir'e giden Mehmet Y. idaresindeki 35 V 2962 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun karayolu 35. kilometresi Balışeyh ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra menfez kanalına düştü. Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Duygu Ç. (28), Nuriye Y. (59) ve 7 aylık bebek Sahra Ç. yaralandı. Yaralı bebeği 112 Acil Servis ekipleri bir an olsun kucaklarından bırakmadı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. - KIRIKKALE