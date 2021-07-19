Araç kuyruğunun önü arkası yok
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Araç kuyruğunun önü arkası yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Araç kuyruğunun önü arkası yok Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak sürerken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu MUĞLA - Yerli turistin gözde tatil merkezi Muğla'ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak devam ediyor.

Araç kuyruğunun önü arkası yok

Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak sürerken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu

MUĞLA - Yerli turistin gözde tatil merkezi Muğla'ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak devam ediyor. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate almayan yerli turist akın akın gelmeyi sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekleyen Muğla'da Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı. Yüzde 100'lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.

Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye'nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık Yatağan-Menteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.

Araç kuyruğunun önü arkası yok
Araç kuyruğunun önü arkası yok
Araç kuyruğunun önü arkası yok
Araç kuyruğunun önü arkası yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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