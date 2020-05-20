Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı olay anını izledi
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Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı olay anını izledi

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı olay anını izledi Adana'da park halinde bulunan hafif ticari araç benzin dökülerek kundaklandı.

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı olay anını izledi
20.05.2020 05:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 05:47

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı olay anını izledi

ADANA - Adana'da park halinde bulunan hafif ticari araç benzin dökülerek kundaklandı. Onlarca mahalle sakinleri korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yan yana olay yerini izledi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halinde bulunan hafif ticari aracın önce camını kırdı sonra içerisine benzin dökerek ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şahıs yaya olarak kaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki onlarca vatandaş korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yan yana merakla yanan aracı izlemesi dikkat çekti.

Polis olayı gerçekleştiren şahıs arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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