Araç kundaklama anı kameraya yansıdı

12.09.2019 03:21

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de ikamet eden Ferdi Çırak, kendisine ait otomobilini 18 Ağustos gecesi evinin önüne park etti. Bir süre sonra evinde büyük bir gürültüyle uyanan Çırak, dışarı baktığında aracının yandığını gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis tarafından yapılan araştırma sonucu otomobilin kundaklandığı belirlendi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomobili yakılan ve kullanılamaz hale gelen Çırak, şikayetçi oldu ve ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan aracın kundaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin araca yaklaştığı, elindeki bidon ile aracın üzerine bir şeyler döktüğü, belli bir süre sonra da tekrar gelip aracı ateşe verdikten sonra kaçtığı görülüyor.

Kaynak: AA