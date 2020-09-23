Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi

23.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:11
Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi

MERSİN'de araç kullanmayı öğrenen Z.Ç. isimli kadın, virajı alamayınca hafif ticari araçla aile sağlık merkezine girdi.

MERSİN'de araç kullanmayı öğrenen Z.Ç. isimli kadın, virajı alamayınca hafif ticari araçla aile sağlık merkezine girdi. Kazada sağlık merkezinden kimse yaralanmazken, araçtaki 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Araç kullanmayı öğrenen Z. Ç., kullandığı hafif ticari araç ile sağlık merkezi yoluna çıktı. Yolun virajlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Z.Ç., sağlık merkezine girdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada sağlık merkezinden kimse yaralanmazken, araçta bulunan 2 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç çekici ile merkezden çıkarılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÖRDÜNCÜ KAZA

Aile sağlık merkezinde çalışan hekimler büyük şok yaşarken, daha önce de aynı yerde kazaların meydana geldiği bu yüzden de demir bariyerle önlem alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen ev sahibi de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Ev sahibi, kazayı oğlunun sosyal medyada görmesi ile öğrendiğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okan Buruk Murat Şahin Vedat Muriqi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Mahkeme Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araç kullanmayı öğrenirken, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 19:18:16. #1.14#
title