Araç Kullanırken Telefonla Konuşanların Yaptıkları Kazalar, Alkollü Araç Kullananları Geçti

Almanya'da sürüş esnasında cep telefonu kullananların yaptığı trafik kazalarından büyük artış yaşandı. Alkol kullananların yaptığı kazalarda ölenlerin sayısı 256 olurken, sürüş halinde cep telefonunu kullananların yaptığı kazalarda ölenlerin sayısı ise 350 olarak açıklandı. Avrupa ülkelerinde sürüş halindeyken cep telefonuyla konuşmanın yasak olmasına rağmen kimsenin bu yasağa uymadığı belirlendi. Almanya'da geçtiğimiz yıl trafik kazalarında 3 bin 500 kişinin öldüğü ve meydana gelen kazaların yüzde 10'nun cep telefonu kullanırken meydana geldiği açıklandı.



Forsa araştırma kuruluşunun Avrupa ülkelerinden yaptığı araştırmada, araç kullananların yüzde 74'ünün, araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Bir sürücü 50 kilometre sürat halinde beş saniye telefonuyla meşgul olsa 70 metre yoldan çıkıyor. - FRANKFURT