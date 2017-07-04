Araç Kullanırken Silahla Vurulan Kişi Öldü - Güvenlik Kamerası

Konya'da seyir halindeki otomobile silahla ateş edilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'nde seyir halindeki Yunus Şener'in (39) kullandığı 42 SR 969 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi.



Göğsünden yaralanan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir iş yerine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yunus Şener, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.



Öte yandan, otomobilin kontrolden çıktıktan sonra bir iş yerinin camına çarparak durması, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kamera görüntülerinde, sürücü Yunus Şener'in kullandığı aracın kontrolden çıkarak bir iş yerine çarptığı, olayı gören çevredeki vatandaşların, Şener'e yardım etmek için otomobilin yanına geldiği görülüyor.