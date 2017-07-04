Araç Kullanırken Silahla Vurulan Kişi Öldü

Konya'da seyir halindeki otomobile silahla ateş edilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'nde seyir halindeki Yunus Şener'in (39) kullandığı 42 SR 969 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi.



Göğsünden yaralanan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir iş yerinin camına çarparak durdu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yunus Şener, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.