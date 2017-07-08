Araç klimaları kansere davetiye çıkarıyor



BURSA - Artan sıcaklarla birlikte hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen klimalar birçok hastalığa davetiye çıkarırken, araç klimalarının ise kansere bile sebep olabildiği bildirildi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında klimaların aşırı çalıştırıldığını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Klimaların temizlenmemesi ve çok soğuk kullanılması birçok hastalığa sebep olmaktadır. Klimaların çok soğuk kullanılmasına bağlı sinüzit, farenjit, baş ağrısı, yüz felci ve kas ağrıları gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bunun dışında klimalar ortamdaki mikropları toplayarak ve tekrar ortama saçarak kişilerde bronşit ve zatürreye sebep olabiliyor. Terli bir şekilde klimalı ortama girmek ise vücut direncini düşürüyor" dedi.

Araç klimalarına da çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gürkan, "Sıcak havada güneşte bırakılmış aracın konsolundan ve koltuklarından benzen gazı salınmaktadır. Benzen gazı çok yüksek miktarlarda kişi tarafından alındığında karaciğer ve böbrek hasarına, lösemiye, kansere, hatta gebelerde düşük yapmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden arabaya binmeden önce aracın kapılarını ve camlarını açıp havalandırdıktan sonra klimanın çalıştırılması gerekiyor" diye konuştu.

Arabanın içinde klima açık iken sigara içildiğinde sigara dumanının klimanın içerisine dolduğunu anlatan Gürkan, daha sonra klima kullanıldığında ise ortama pis ve mikroplu bir koku yayıldığını söyledi.