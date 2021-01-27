Araç kiralamada 'depozito' alınarak 270 kişi dolandırıldı

ANTALYA'dan iş ve arkadaş ziyareti için gittiği İstanbul'da günlüğü 200 liraya araç kiralayan nakliyeci Engin Değerlier (47), sözleşme imzalayarak ödediği 2 bin lira depozitonun aracı teslim ettiğinde iade edilmediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Değerlier, kendisi gibi araç kiralamada depozitoyla dolandırılan 270 kişi olduğunu, mağdurların kurduğu gruba dahil edilince öğrendi.

Antalya'da şehir içi nakliye işleri yapan Engin Değerlier, 12 Eylül'de İstanbul'a gitti. İki günlük işi ve arkadaş ziyaretleri olan Değerlier, araç kiralayıp, ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği internet araştırması sonrası 'arabakapida.com' isimli bir siteye giriş yaptı. Görüşme sonrası iki gün için 400 lira, depozito olarak da 2 bin lira ödeyen Değerlier'in kredi kartından çekim yapan kişi, "2 bin lirayı, olası bir trafik cezasına karşı alıyoruz. Bir ceza yoksa paranız 15 gün içinde iade edilir" dedi.

Değerlier kiraladığı araçla İstanbul'daki işlerini bitirip, 14 Eylül'de aracı, Beylikdüzü'ndeki adrese teslim etti. Teslim sırasında 2 bin liralık depozitonun 15 gün içinde iade edileceği belirtildi. Aradan 20 gün geçince Değerlier, kendisini 'Eda' adıyla tanıtan kişiyle görüştü. Bu kişi Değerlier'e, trafik cezası ile ilgili sonuçların henüz gelmediğini söyledi. Bunun üzerine bekleyişinin sürdüren Değerlier, bir süre sonra yeniden bu kişileri aradı. Aramasında telefona yanıt veren N.B., Değerlier'e, "Bizim patron ölümlü bir kazaya karıştı ağabey. Şirketin hesaplarına bloke konuldu, bu nedenle ödeme yapamıyoruz" yanıtını verdi.Yaşadıklarından dolayı dolandırıldığı şüphesi oluşan Değerlier, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte Değerlier'in araç kiraladığı web sitesinin geçen ağustos ayında açıldığı, yakın zaman önce de kapatıldığı anlaşıldı.İnternetten bulduğu numarayla görüşüp araç kiraladıktan sonra yaşadığı olayları anlatan Değerlier, şunları söyledi:

"Arabalarını teslim ettiğimde 15 gün sonra depozitonun ödeneceğini söylediler. Köprü geçtiğim için 20 lira köprü ücretini depozitodan kesilmemesi için ödedim. 20 gün sonra yeniden aradım. Trafik cezası sorgulaması bitmedi denildi. Tekrar aradığımda başka birisi çıktı. Patronun ölümlü kazası olduğu için hesapta bloke olduğunu ödeme yapamadıklarını söyledi. Ben de, '2 bin lira ödeyemiyorsan dükkanı kapat' dedim. Liseli çocuklar gibi arayıp mesajlaştık. Sonrasında da bana kanuni hakkınız açıktır, istiyorsanız şikayet edin diye vurdumduymaz tavır takınılınca şikeyetçi oldum. Benim gibi araç kiralamada dolandırılan 270 kişi varmış. Grup kurulmuş benim şikayetimden sonra mağdurlar beni de o gruba dahil etti. Sözleşmede 2 bin lira depozitoya imza attım. Sözleşmede günlüğü 175 lira yazıyormuş fark etmedim. Ben günlük 200 lira ödedim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM