Araç kiralama sektöründe kısa dönemde daralma, uzun dönemde umut var Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, "Koronavirüs salgınıyla oluşan süreç bu şekilde devam ederse araç kiralama sektörü 2020'ye yönelik büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacaktır.

Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, "Koronavirüs salgınıyla oluşan süreç bu şekilde devam ederse araç kiralama sektörü 2020'ye yönelik büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacaktır. Haziran ayına kadar pandemi biterse ve sektöre bazı teşvikler verilirse yılın geri kalanında toparlanmamız mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Europcar'da yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen koronavirüsün birçok sektörü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de olumsuz etkilediği bildirildi.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yalnızca insan sağlığını değil ekonomiyi tehdit etmeye başladığını belirten Fidan,şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla oluşan süreç bu şekilde devam ederse araç kiralama sektörü 2020'ye yönelik büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacaktır. Haziran ayına kadar pandemi biterse ve sektöre bazı teşvikler verilirse yılın geri kalanında toparlanmamız mümkün olabilir. Turizm ve perakende sektörünün yanında en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle salgının olumsuz etkileri Türk otomotiv sanayisinde de hissedilmeye başladı.

Turizmdeki daralma, yabancı turist sayısı ve iş amaçlı seyahatlerdeki azalma ile birlikte araç kiralama sektörü, bu sene beklediği büyümenin aksine hızlı bir daralma sürecine girdi. Hedeflerimizi yılın ikinci yarısına göre revize ettik. İki ay içinde virüsün etkileri biterse ve hükümet havayolu ulaşımında olduğu gibi bir teşvik verirse ekonomideki toparlanmayla birlikte yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde araç kiralama sektörünün de dengelenebileceğini düşünüyoruz. Ancak kısa vadede sürecin ne kadar süreceğini öngörememek bütün sektörü endişelendiriyor."

- "Toplu taşımadaki azalma araç kiralamaya destek sağlayabilir"

Kısa dönem araç kiralama sektöründe mevcut pazarın daraldığını kaydeden Fidan, "Salgına bağlı olarak şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, bireylerin kişisel seyahatlerini ve tatillerini ötelemesi gibi faktörler kısa vadede Türkiye'deki araç kiralama sektörünü daraltacaktır. İlk vakanın açıklandığı zamandan bugüne kadar ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Diğer yandan toplu taşımaya alternatif olarak araç kiralamanın gündeme gelmesi, orta ve uzun dönemde sektörümüz için yeni bir fırsat doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Fidan, son dönemde küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerin araç kiralama sektöründe de alışkanlıkları değiştireceğini belirterek, "Sahiplenmek yerine kiralamak, paylaşım ekonomisi ve alternatif mobilite çözümleri gibi kabul gören kavramlar sayesinde Türkiye'deki araç kiralama sektörü de gelişecektir. Alışkanlıkları değiştirmek yaşadığımız olağandışı koşullar sonucunda kendiliğinden olacak gibi görünüyor. Araç kiralama alışkanlığı da bu sayede gelişip, değişecek. Bize düşen bu süreci sektör olarak iyi değerlendirip, doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet ile müşterilerimizle tekrar buluşmaktır. Böylelikle yalnızca virüsün ekonomik etkisini atlatmakla kalmaz, yeni döneme de hazırlıklı girmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA