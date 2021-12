ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ADANA (Habermetre) - DSİ 6 Bölge Müdürlüğü (Adana) Personel Taşıması Servis Aracı Kiralaması Hizmet Alımıb) Niteliği, türü ve miktarı: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Personel Taşıması Servis Aracı Kiralanması Hizmet Alımı (En az 18 kişi taşıma kapasiteli 26 adet otobüs, en az 27 kişi taşıma kapasiteli 19 adet otobüs olmak üzere toplam 45 adet araç) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) ile bağlı bulunan Şube Müdürlüklerinde görev yapan personeli ekteki güzergahlar dahilinde belirtilen adreslerden toplama, dağıtma ve gerektiğinde idarenin belirleyeceği güzergahlara götürüp getirme hizmetleridir. ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydırd) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır. 3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No: 47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4. 1. 2. 1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4. 1. 5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 4. 1. 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4. 2. 1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgilerTeklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4. 2. 2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0, 75 olduğunu, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0, 15 olduğunu, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0, 50'den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler. 4. 2. 3. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4. 3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4. 3. 2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: İstekliler, kendine ait olmayan taşıtlarla (teknik şartnamede öngörülen özellikleri taşıması kaydıyla) ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işleri, Teknik Şartname ekinde verilen "Ek-2 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Personel Taşıması Servis Aracı Kiralaması Hizmet Alımı Altyüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlere Ait Liste"de belirterek, bu listeyi ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında veya Yeterlik Bilgileri Tablosunun Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler bölümünün Alt Yükleniciye Yaptırılması Düşünülen İşler satırında beyan edecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında Ek-2 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Personel Taşıması Servis Aracı Kiralaması Hizmet Alımı Altyüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlere Ait Liste? sini ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. ' Ek-2 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Personel Taşıması Servis Aracı Kiralaması Hizmet Alımı Altyüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlere Ait Liste' İdari Şartnamenin Belgelerin Sunuluş Şekli Başlıklı 7. 9 maddesi uygun olarak sunulacak ve yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4. 4. 1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; personel taşımacılığı veya öğrenci taşımacılığı veya şoförlü/şoförsüz taşıt kiralama hizmet alımı işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0, 80 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

