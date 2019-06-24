Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı

Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı

Niğde'de Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri araçların kilometreleriyle oynandığı iddiasıyla Ekspertizlere baskın yaptı.

Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı

Niğde'de Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri araçların kilometreleriyle oynandığı iddiasıyla Ekspertizlere baskın yaptı. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen ihbar ve şikayetler üzerine yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Oto Ekspertizlere baskın yaptı. Araçların kilometrelerini düşük gösterdiği tespit edilen Ekspertiz iş yeri sahibi ve çalışanları ile 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.