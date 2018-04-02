TÜBİTAK Harekete Geçti! Trafik Kazalarına Yerli ve Milli Önlem Geliyor

TÜBİTAK, yol ve yolcu güvenliğini sağlamak için çağrıya çıktı. Bu kapsamda şerit ihlali uyarısı, sürücü dalgınlık uyarı sistemi, devrilme engelleme sistemi teknolojilerini geliştiren firmalara destek verilecek. Proje üst limiti 3 milyon lira olarak belirlenirken, ortak yapılacak olan projelerde üst limit 4 milyon liraya çıkacak. TÜBİTAK'ın çağrısıyla İleri Sürüş Destek Sistemleri'nin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

ARAÇLARIN DEVRİLMESİ

Çağrı kapsamında İleri Sürüş Destek Sistemleri (İSDS) ve bu sistemlerinin test ve benzetimine yönelik gömülü sistemlerin tasarımı hedefleniyor. Projeyle İSDS için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının ve bu altyapı üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesine odaklanılacak. Ayrıca şerit ihlali uyarısı ve şerit takip sistemi, kör nokta uyarı, yaya uyarı, mesafe koruma uyarı sistemi de geliştirilecek ürünler arasında.

DALGINLIĞA KARŞI UYARI SİSTEMİ

Bunun yanı sıra sürücü dalgınlık uyarı sistemi, trafik işareti, sinyalizasyon ve yol koşulları uyarı, gece sürüş destek sistemi, akıllı far, elektronik kararlılık, yanal kayma kontrolü, devrilme engelleme, çarpışma erken uyarı ve acil fren sistemi geliştirilmesi gibi alanlara da odaklanılacak.

TASARIMI YURT DIŞINDA YAPILAN KAPSAM DIŞI

Çağrı kapsamında olmayan konular da belirlendi. Buna göre, sadece entegrasyon, montaj içeren uygulama projeleri destek kapsamı dışında olacak. Yazılım geliştirme faaliyetlerine dayalı projeler de destek kapsamına alınmazken, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurt dışında yapılan sistemler de çağrı kapsamı dışında tutulacak. Çağrıda araç veya bileşen üreticisi bir firmayla ortak çalışılması öneriliyor. Üniversite veya araştırma merkezleri ile işbirliği içeren projelere öncelik verileceği de belirtilirken, proje çıktılarının ilgili uluslararası standartları karşılaması beklendiği kaydedildi.