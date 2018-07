Araç Kaza Yapınca Tecavüz Ortaya Çıktı

Samsun'da gece yarısı otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ettikleri iddia edilen 2 kişi kaza yapınca yakayı ele verdi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.(36) ve Erkan C. (36) adlı şahıslar 55 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri mevkiinde otostop çeken ve ailesinin Rize ilinde polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K.'yi araçlarına aldılar. Araçla bir süre geçtikten sonra Samsun-Ankara yoluna gittiler. İddiaya göre, genç kız araçtaki iki kişiyle para karşılığında birlikte oldu. Daha sonra Mustafa D. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa D. ile E.K. adlı kız çocuğu hafif şekilde yaralandı. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi dışarı çıktılar. Kazayı gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili işlem yaptıkları sırada E.K adlı kız polislere Mustafa D. ve Erkan C.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bu sırada Erkan C., kızın kendilerine tecavüz ettiklerini polise söylemesi üzerine panik içinde kaçmaya başladı. Polis havaya uyarı ateşi açıp Erkan C.'yi yakalamak istedi ancak, şahıs kaçmayı başardı. Kazada yaralanan Mustafa D. ve E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay jandarmaya haber verildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan Ercan C.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Mustafa D. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan Mustafa D. ve Erkan C., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)