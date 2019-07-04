Araç ilçesinin haritası bastırıldı

Şehit Aileleri ve Gaziler Dernekleri Araç İlçe Temsilciliği bünyesinde oluşturulan Araç Harp Müzesinin masraflarını ve giderlerini karşılamak, müzeye gelir temin etmek amacıyla dernek tarafından Araç İlçe Haritası bastırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Temsilcisi Gazi Abdullah Savaş, şunları söyledi: "Son Araç İlçe Haritası 15 yıl önce 2004 yılında siyah beyaz olarak bastırıldı. Bu zaman içinde bazı köylerin isimleri değiştirildi. Yol güzergahında değişiklik oldu. Bazı köyler başka ilçelere bağlandı. Bir kaç köyün haritada adı yoktu. Bu nedenlerle son değişiklikleri içeren Araç ilçe haritası renkli olarak bastırıldı. 30x42 cm ebadındaki PVC kaplı üzerinde derneğimizin amblemi bulunan harita Araç Harp Müzesinde tanesi yirmi liradan satışa sunulmuştur. Her Araçlının bir memleket haritası temin etmesi tavsiye olunur. Böylece Harp Müzesine de maddi katkı yapmış olursunuz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA