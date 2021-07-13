Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu
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Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu

Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Aydın'ın Efeler ilçesinde sigara izmaritinden kaynaklı otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, vatandaşlar da özellikle araç içerisinden atılan sigara izmaritlerinin yangına davetiye çıkardığına dikkat çekti.

- Aydın'ın Efeler ilçesinde sigara izmaritinden kaynaklı otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, vatandaşlar da özellikle araç içerisinden atılan sigara izmaritlerinin yangına davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Yangın, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu'na yakın kesimde bulunan otoban kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Otların tutuştuğunu gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler rüzgar ile birlikte büyüyen yangını, başka yere sıçramadan kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangının ardından yapılan incelemelere göre yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor.

"SADECE SİGARAYI DEĞİL DOĞAYI DA YAKIYORLAR"

Son zamanlarda yol kenarlarındaki otluk alanlarda yaşanan yangınların sayısında artış yaşanmaya başladı. Özellikle araç içerisinde yakılan sigaranın yol kenarına atılması sebebiyle çıkan yangınlar son günlerde artmaya başlarken, sigara sadece hastalıklara değil yangınlara da davetiye çıkarıyor. Bölgedeki kuru otların tutuşması ile çıkan yangınlarda duyarsız sürücüler sadece sigarayı değil doğayı da yakıyor. Yaşanan olayların ardından özellikle sürücülere seslenen vatandaşlar ise, daha büyük yangınlara sebep olmamak adına araç içerisinden yola izmaritlerin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

(Uğur Eser/İHA)

Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu
Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu
Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu
Son dakika haberi: Araç içinden atılan izmarit yangına sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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