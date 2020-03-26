Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada - Haber
Kadıköy, Araç, 3. Sayfa

Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada Kadıköy'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 3 yaralı Kadıköy'de hatalı geçiş yapan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

26.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:26
Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Kadıköy'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de hatalı geçiş yapan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. iki otomobil ve İBB'ye ait bir cenaze aracının karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaşlı kadının kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde iddiaya göre sürücüsünün yolda hatalı geçiş yaptığı otomobile seyir halinde olan bir cenaze araç çarptı. İBB'ye ait olan cenaze aracına da arkadan gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Arkadan gelen diğer araçlar kaza yarışan araçlara çarpmamak için yolun sağına ve soluna kaçmaya çalıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadın itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, "Cenaze aracının beyaz araca çarptığını gördüm. Vurmanın etkisiyle araç dönmeye başladı. Kaçmaya çalıştım kaçamadım. Kaldırma yapıştım. Yaralanan teyze vardı. Sıkışmış. İtfaiye ambulans geldi, götürdüler" dedi.

İtfaiyenin, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını kurtardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye araçta sıkışan kadını kurtarıyor. Kadın sağlık ekipleri tarafında sedyeyle ambulansa alınıyor.

Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haber
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Koca Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise James Bond Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 13:00:29. #1.14#
title