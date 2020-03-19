Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada - Haber
Fevzi Çakmak Mahallesi, Polis, Uşak, Araç, 3. Sayfa

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada Olayda 1 kişi hafif yaralandı Uşak'ta bir oto servis önünde araç içinde dakikalarca pusuya yatan şüphelilerin, husumetli oldukları iddia edilen şahsa saçmalar yağdırarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca...

19.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:40
Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Olayda 1 kişi hafif yaralandı

UŞAK - Uşak'ta bir oto servis önünde araç içinde dakikalarca pusuya yatan şüphelilerin, husumetli oldukları iddia edilen şahsa saçmalar yağdırarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir oto serviste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi belirlenemeyen zanlılar, araç ile iddiaya göre daha önceden husumetli oldukları Murat Y. isimli şahsın iş yerine geldi. Burada dakikalarca pusuya yatan zanlılar, iş yeri önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Murat Y.'ye saçmalar yağdırarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, saçmaların isabet ettiği Murat Y., kolundan ve bacağından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Murat Y.'nin hayati durumu olmadığı öğrenilirken tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saçmalar 2 araca da isabet etti

Araç içerisindeki şüphelilerin saçmalar yağdırmasıyla orada bulunan iki araçta maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri araçlarda inceleme yaparken, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıları arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı Haber
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı Haber
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı Haber
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı Haber
Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Tom Hanks Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 22:12:27. #1.15#
title