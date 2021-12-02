Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı - Haberler
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Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldıİZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil içerisine gizlenmiş 1 kilonun üzerinde eroin, narkotik dedektör köpeği Dino ile yapılan aramada bulundu.

İZMİR (İHA) - Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

İZMİR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil içerisine gizlenmiş 1 kilonun üzerinde eroin, narkotik dedektör köpeği Dino ile yapılan aramada bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleşen çalışmada, kentte uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sevkiyatın yapılacağı aracın marka, model ve plakasını belirleyen ekipler, aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Kemalpaşa ilçesi Otoyol gişelerinde yakalanan araçta bulunan İ.E. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sevkiyat 'Dino'ya takıldı

Takip sonucu yakalanan otomobilde, Narkotik dedektör köpeği Dino'nun katılımıyla gerçekleştirilen aramada, aracın yolcu koltuğunun altında bulunan gizli bölmede 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.E. hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği 'Dino'ya takıldı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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