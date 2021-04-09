Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tespit edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tespit edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesinde şüpheli araçta arama yapıldı. Yapılan aramada şeffaf poşet içerisine gizli 45 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili N.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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